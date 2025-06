A manchete do Olé diz, em tradução livre, depois do River Plate ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes, que a equipe argentina levou um ‘golpe de realidade'(cachetazo).

Nem tanto inesperado.

A diferença técnica entre o Inter de Milano e o River não é enorme, mas é razoável.

E uma constatação: como a maioria do povo argentino, o futebol porteño também quebrou.

Infelizmente.

Na segunda, 30, vamos distinguir Inter de Milano e o Fluminense.



J R Braña B.