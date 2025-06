Pela primeira vez um ministro do STF vai à casa onde viveu e foi assassinado covardemente o maior nome público do Acre do final do século XX, Chico Mendes.

A histórica cidade de Xapuri, terra de Chico Mendes, recebeu nesta sexta-feira (27) o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, para o encerramento da edição acreana do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal.

Durante cinco dias, a população de Xapuri e de Boca do Acre (AM) foi atendida com serviços gratuitos nas áreas de saúde, previdência, regularização fundiária, documentação, direitos trabalhistas e proteção social.

A ação foi realizada com apoio do Tribunal de Justiça do Acre e mais de 40 instituições.

Luis Roberto Barroso destacou a importância de levar cidadania a quem mais precisa e defendeu a cooperação entre os poderes.

— Esse é o nosso esforço que é levar cidadania, acesso aos direitos, esclarecimentos, registro, saúde a quem precisa. A itinerância é um projeto coletivo de diversas instituições do Judiciário e o presidente do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça é quem aparece, mas eu sou só a pontinha do iceberg, tem muita gente que trabalha e não aparece para organizar projetos como esse pelo bem da cidadania. Na vida devemos fazer o que é certo e o que é bom. Meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo a sua volta, faça você o melhor papel que puder. E para mim o melhor papel que posso fazer é visitar as comunidades, as pessoas que estão desassistidas da Justiça. Aqui quero lembrar que esse trabalho é uma continuação do trabalho local que os tribunais já desenvolvem.

Já o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, exaltou o papel simbólico de Xapuri:

Aqui a floresta fala por sua gente. É um território onde a cidadania resiste com dignidade.

O ato também contou com a presença do governador Gladson Cameli, que lembrou o legado de Chico Mendes e a luta pela preservação da Amazônia.

Em tempo: essa deveria ter sido a notícia mais importante do dia no Acre, mas a imprensa local só se preocupa com perfumaria…

(oea com info da TJAC)