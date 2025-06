O município de Rodrigues Alves foi contemplado nesta sexta-feira (27) com uma escavadeira hidráulica, um rolo compactador, um caminhão-pipa e um caminhão basculante.

Os equipamentos, que somam mais de R$ 2,5 milhões, foram entregues pelo senador Sérgio Petecão ao lado do prefeito Salatiel Magalhães.

A aquisição foi feita por meio do Programa Promaq, do Ministério da Agricultura, com parte dos recursos obtidos por Petecão junto ao governo federal.

A escavadeira e o rolo foram comprados pelo próprio Mapa; já os caminhões vieram por emendas do senador via Ministério da Integração.

— Esses equipamentos vão melhorar os ramais, escoar a produção e fortalecer a agricultura familiar – disse Petecão.

O prefeito agradeceu e destacou que os maquinários chegam em boa hora para impulsionar as comunidades rurais.

Durante a visita, o senador também inspecionou a construção do novo ginásio de esportes, obra viabilizada com mais de R$ 1 milhão em emenda da ex-deputada Perpétua Almeida.

(oea com info do gab do senador)