Via Folha de S. Paulo

(…)Pesquisa nacional feita pela Nexus mostrou que 78% dos brasileiros acham que as plataformas devem ser mais responsáveis pelo conteúdo que exibem.

Outros 62% acreditam que as empresas deveriam remover mais postagens do que fazem atualmente.

Segundo a Folha, sob reserva, membros do STF afirmam que o caminho mais provável a ser adotado é a definição de que as redes possuem o ‘dever do cuidado’, ou seja, devem remover conteúdos criminosos sem a necessidade de uma decisão judicial.

(…)

Grifo meu: se explicar direito, a maioria vai concordar, como mostra a pesquisa… As big techs, em território nacional – devem cumprir a mesma lei que cidadãos e empresas brasileiras são obrigados a cumprir…simples desse jeito.

J R Braña B.