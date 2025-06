O deputado estadual Edvaldo Magalhães(PCdoB) destacou a inauguração do Complexo Industrial do Café, em Mâncio Lima, o maior da agricultura familiar na Região Norte, com R$ 10 milhões de investimento da ABDI e da Coopercafé.

— Para que esse complexo chegasse neste momento, primeiro teve que ter produção. E produção da agricultura familiar! Teve coragem de produtor para começar a produzir. Depois, apareceu um velhinho, o Jonas Lima, que disse: ‘não adianta só produzir, temos que nos organizar’. Ele botou a cooperativa de pé, começou a conversar com todo mundo e ela virou a Coopercafé, falada dentro e fora do Acre – disse Edvaldo.

O parlamentar ainda ressaltou o papel da ex-deputada Perpétua Almeida:



— O terceiro ponto foi a decisão do Lula de colocar a Perpétua na ABDI. Lá atrás, ela lutou pelo pagamento dos Soldados da Borracha, depois pelos direitos dos trabalhadores do campo com suas espingardas. Agora, botou de novo a flor no cabelo e adotou os produtores de café da agricultura familiar.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, enfatizou que o Complexo atenderá à Agricultura Familiar e que trará prosperidade à região.

— Hoje, é um dia especial para todos os manciolimenses e do Vale do Juruá. O Vale do Juruá está na prosperidade. Aqui não é uma festa de um partido político, mas a festa da transformação. Quero agradecer o governo federal, na pessoa da Perpétua Almeida. Perpétua, muito obrigado. Isso aqui é agradecer ao presidente Lula. Sem o presidente Lula não tínhamos esse investimento de forma nenhuma. Esse investimento veio para mudar a vida da população rural. Esses parceiros que nós temos, precisamos agradecer. Hoje a palavra é gratidão. Isso aqui não estaria acontecendo se não fosse a mão de todos – pontuou.

Já Eduardo Tostes, analista de Produtividade e Inovação da ABDI, ressaltou que a economia de Mâncio Lima já começa a sentir os efeitos positivos, com a cadeia produtiva do café.

— Não deu dois anos, o município já arrecadou 44,5% a mais do que historicamente vinha ganhando. Imagine 2025,2026, 2027 quando vamos tracionar com muito mais produtores, mais cooperados. Parabéns a vocês. Que daqui para frente vocês utilizem o máximo essa capacidade produtiva, mantém coesos. Meus parabéns e meu agradecimento. É um orgulho estar aqui representando o governo federal, em nome da ABDI, graças ao trabalho e ao apoio da Perpétua, retornando o trabalho de vocês em prosperidade para essa geração e para as futuras – destacou.

(oea com info da assessoria)