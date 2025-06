Programa do PT na TV

(…)

Grifo meu: bom o vídeo…mas é preciso o governo Lula dialogar com a sociedade e não ficar somente negociando com um Congresso hostil aos interesses da maioria da população…sem o povo participando e pressionando, os ricos(via Congresso) vão continuar ricos e não pagando impostos como deveriam…a sociedade precisa ser estimulada em pensar e agir coletivamente em seu favor…mas o governo precisa sair dos gabinetes e vir às ruas….sem o povo não haverá mudanças importantes no Brasil.

Grifo meu 2: repito: é preciso olhar para o que faz o presidente Gustavo Petro, de esquerda, na Colômbia.



J R Braña B.