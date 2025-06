Nada mais que o velho futebol brasileiro.

O jogo que só o Fluminense saberia jogar.

Sem tic-tac.

Sem imitar o futebol europeu.

O FLU deixou o tic-tac enfadonho para eles perderem tempo.

Jogou nos seus limites, com a profundidade do eterno jeito de jogar do brasileiro.

Os tricolores, doentes, mortos, das catacumbas e vivos, apareceram nesta tarde para ver o seu time enfrentar, sem medo, o segundo melhor time da Europa.

A legítima tradição futebolera brasileira entrou em campo.

Com direito a gol anulado (corretamente), feito em linha de passe.

Acredite… o FLU fez um gol em linha de passe de cabeça que acabou anulado…

Ninguém faz isso à toa.

O Fluminense deu uma aula de psicologia no esporte.

Deixou nervoso um time de milhões de Euros.

A Internazionale é uma verdadeira seleção dos melhores atletas disponíveis no planeta futebol.

Mas encontrou o chapéu da viagem.

Aos 3 minutos, o show começava.

Cano fez o L que o Brasil todo repete.

As cortinas se abriram para mais uma bela página da história do mais importante clube de futebol do Brasil.

Eu disse ontem, a propósito da derrota humilhante por 4 do rival para o Bayern da Alemanha, que o FLU é o único time brasileiro nesta Copa do Mundo que joga à brasileira… Por isso venceu.

O FLU não caiu na pegadinha do futebol europeu.

Pelo contrário: dominou os dois grandes do Velho Continente que enfrentou.

Não é pouca coisa…

Mas não se trata somente de futebol.

Trata-se de Fluminense.

Um nome que soa como poesia, e que só o Brasil poderia inventar.

J R Braña B.