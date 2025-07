EBC – O Ministério das Cidades autorizou, nesta segunda-feira (30/6), as contratações de mais de 4.600 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida, nas linhas de atendimento Entidades, Rural e Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). As novas habitações irão beneficiar mais de 18 mil pessoas em 16 estados com o sonho da casa própria. A informação foi publicada no Diário Oficial da União.

Minha Casa, Minha Vida – Entidades

Do total de 4.667 moradias autorizadas a serem contratadas, 3.792 estão enquadradas na linha de atendimento Entidades do Minha Casa, Minha Vida. A modalidade tem como público-alvo as famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.640,00, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Entre 2023 e 2025, foram selecionadas 49,4 mil unidades habitacionais do Entidades por todo o Brasil.

No Nordeste, de acordo com a nova portaria, 408 moradias foram destinadas à Bahia, divididas nos municípios de Itagi (100 unidades), João Dourado (100), Paramirim (58), Santa Terezinha (50) e Tucano (100). O Ceará também foi beneficiado e terá 474 casas entre as regiões de Barreira (100), Independência (150), Iracema (50), Itapipoca (124) e São Luís do Curu (50).

Em Pernambuco, a capital Recife terá 192 unidades, além de outras 50 em Poção e mais 100 em Tacaratu. Jenipapo dos Vieira e Matões, no Maranhão, receberão 50 habitações cada, enquanto Oeiras, no Piauí, terá 100. Outros estados contemplados foram a Paraíba, em Campina Grande (208) e Sobrado (50), e o Rio Grande do Norte, em Açu (100) e Francisco Dantas (23).

No Norte, o Pará terá 294 novas moradias, separadas entre os municípios de Ananindeua (144), Benevides (100) e Palestina do Pará (50). Manaus, no Amazonas, e Itapiratins, no Tocantins, receberão 160 e 50, respectivamente. No Centro-Oeste, foram contempladas as cidades de Cristalina (50), Luziânia (432) e Novo Gama (64), todas no estado de Goiás.

O Sudeste terá mais casas em Minas Gerais e São Paulo. Os municípios beneficiados do lado mineiro foram Buritizeiro (100), Monte Sião (22) e Olho D´Água (50), enquanto Mauá (200) e São José do Rio Pardo (94) foram os autorizados no estado paulista.

Na região Sul, Medianeira, no Paraná, terá 120 novas casas, enquanto no Rio Grande do Sul a cidade de Uruguaiana receberá 301 e Júlio de Castilhos ganhou 50.

Minha Casa, Minha Vida – Rural

Outras 331 unidades habitacionais foram destinadas à linha de atendimento Rural do Minha Casa, Minha Vida. A modalidade do programa é voltada para famílias residentes em áreas rurais e que tenham renda bruta familiar anual de até R$ 120 mil. Desde 2023, mais de 75 mil unidades habitacionais do Rural foram selecionadas em todo o país.

Entre as moradias autorizadas, no Nordeste, 127 irão para Pernambuco, nos municípios de Águas Belas (50), São Bento do Una (27) e Tacaratu (50), além de outras 50 para São João da Varjota, no Piauí.

No Sudeste, Minas Gerais foi contemplado com 50 casas, todas em São João do Paraíso, enquanto o Espírito Santo terá novas habitações em Baixo Guandu (25), Barra de São Francisco (10), Itaguaçu (20) e São Gabriel da Palha (32). No Norte, a cidade de Carrasco Bonito, em Tocantins, foi beneficiada com 17 unidades.

Minha Casa, Minha Vida – FAR

Outras 544 unidades foram destinadas à linha de atendimento Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Minha Casa, Minha Vida-Reconstrução. Todas as moradias serão para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a construção do Residencial João Paris 1, que terá R$ 108,8 milhões em investimento.