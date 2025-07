O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, anunciou o adiamento da audiência com produtores rurais, inicialmente marcada para 1º de julho, para o dia 11.

O motivo, segundo ele, foi a necessidade de uma logística mais complexa, já que o evento contará com autoridades federais, como senadores, deputados, representantes do ICMBio, Ibama e Justiça Federal.

Nicolau afirmou que todos os 24 deputados estão mobilizados diante do que classificou como perseguição aos produtores rurais.

Destacou ainda que o recesso parlamentar em Brasília e na Aleac dificulta a presença de autoridades, exigindo mais tempo para a organização.

A audiência será realizada no auditório da Ufac, por ser mais amplo e adequado ao público esperado.

Nicolau Jr. disse que a Assembleia dará todo o suporte necessário e defendeu o envolvimento da Justiça Federal e do Congresso para debater possíveis mudanças na legislação ambiental.

— Não é algo simples. É preciso sensibilidade para que se chegue a um acordo. Mas da parte da Assembleia, como parlamento acreano e casa do povo, vamos fazer tudo com o maior carinho. Eu garanto todo o suporte necessário para que a audiência do dia 11 aconteça da melhor forma possível- finalizou o presidente da Aleac.

(oea com info da Aleac)