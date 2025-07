Ufac – A Ufac realiza concurso público para preencher 32 vagas no quadro de pessoal efetivo do cargo de técnico-administrativo em educação, nos níveis D (médio), com salário básico de R$ 3.029,90, e E (superior), com salário básico de 4.761,96. As inscrições começam em 7 de julho e terminam em 7 de agosto, por meio online no site do Instituto Access, a banca contratada para o concurso, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 90, para nível D, e R$ 150, para nível E. O concurso será realizado em 14 de setembro.

A seleção consiste em aplicação de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, compostas de questões com cinco alternativas de resposta, sendo uma única correta. O conteúdo abrange língua portuguesa, informática básica, geografia e história do Acre, legislação e fundamentos da administração pública e conhecimentos específicos de cada cargo. O resultado definitivo do concurso será divulgado em 29 de outubro.

Os cargos disponíveis são: nível D — técnico em laboratório e técnico em tecnologia da informação; nível E — analista de tecnologia da informação, bibliotecário, documentarista, engenheiro civil, estatístico, pedagogo, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo em construção civil.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos classificados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico estatutário, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Das 32 vagas, três são para o campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, as demais são para o campus-sede, em Rio Branco; nove vagas são para nível D e 23 para nível E.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital MEC n.º 1/27 de junho de 2025.