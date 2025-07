GdA – Após o lançamento oficial do Programa de Resiliência Socioambiental nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Igarapé São Francisco e Lago do Amapá, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou uma visita técnica a diversas instituições, com os representantes do governo do Canadá, da Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Consórcio da Amazônia Legal (CAL).

A primeira etapa da visita foi efetuada no Viveiro da Floresta e na Biofábrica Clones da Amazônia, estruturas estratégicas da política ambiental estadual voltadas à produção de mudas, recuperação de áreas degradadas e apoio ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). O complexo abriga mais de 50 espécies e tem capacidade anual para produzir até um milhão de mudas.

“Na visita, tivemos a oportunidade, primeiro, de conhecer a comunidade, conhecer a família, conhecer as tradições, a cultura, e depois os modos, os meios de vida dessa família. Tivemos um intercâmbio de saberes e de conhecimento para ver como as Nações Unidas, com a Unesco, em parceria com o governo do Acre e a Secretaria do Meio Ambiente, vai apoiar a comunidade para seguir melhorando as condições de vida’, disseSilvia Rucks, coordenadora residente do escritório da ONU no Brasil