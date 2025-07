O senador Petecão manteve, no final da tarde desta terça-feira, mais um encontro na Diocese de Rio Branco para tratar do tema Santa Juliana, monumento histórico da cidade que está em ruínas e que a prefeitura tem interesse em revitalizar em toda a sua extensão, transformando-o em um Centro Administrativo do município.

Três propostas/avaliações foram apresentadas por um membro do conselho da Diocese ao senador, que ficou de se reunir com o prefeito Gehlen e buscar uma saída para destinar a área que contempla o prédio do Santa Juliana e o museu à prefeitura de Sena, que se interessa pela área de 4.960 m².

Quero aqui fazer um registro do esforço político do senador Petecão em querer ajudar a cidade de Sena Madureira.

Uma hora vai dar certo.

J R Braña B.

(…)

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui