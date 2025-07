Dos 1.385 empregos formais no Acre em maio, Sena proporcionou 1.054 trabalhadores contratados via CLT.

Claro que o país não está ideal, mas que a desigualdade reduziu nesses dois últimos anos, isso é verdade…inclusive no Acre….Imagine se o governo Lula deixasse de lado essa lorota neoliberal do mercado/ricos de teto de gasto, que só prejudica os trabalhadores, a saúde, a educação, segurança e a infraestrutura públicas.

J R Braña B.

O estado do Acre fechou o mês de maio com 1.385 novos empregos com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, o estado acreano acumula 2.688 novos empregos formais. Como comparação, em 2024 o Acre fechou o ano tendo gerado 6.642 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em maio, o estado apresentou desempenho positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com saldo de 1.087 vagas. Na sequência aparecem os setores de Indústria (125), Comércio (90), Construção (77) e Agropecuária (8).

As novas vagas no estado acreano foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 749 postos. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 998 vagas no Acre. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado: 490.

MUNICÍPIOS – A cidade de Sena Madureira foi o município com melhor saldo em maio, com 1.054 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 5,7 mil empregos formais.

Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Rio Branco (168), Brasileia (43), Jordão (38) e Tarauacá (25).

(informação é da Secom do Gov Lula)