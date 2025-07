A sessão ordinária desta quarta-feira, 2, na Aleac foi marcada por debates sobre temas urgentes para a população.

Parlamentares destacaram a mobilização dos servidores públicos estaduais, que reivindicam reajuste salarial, aumento no auxílio-alimentação, extensão do auxílio-saúde e diálogo com o governo.

Também foi mencionada a possibilidade de greve na saúde devido à falta de avanços nas negociações.

Outro ponto discutido foi a situação dos produtores rurais, especialmente os pequenos, afetados por embargos ambientais e autuações de órgãos federais.

Os deputados cobraram segurança jurídica e valorização do trabalho no campo.

Foi reforçada ainda a importância da audiência pública que reunirá autoridades para discutir os impactos dos embargos e a necessidade de ajustes legais e na fiscalização.

Com forte presença no plenário, a Aleac reafirmou seu compromisso com o debate democrático e a busca de soluções para os desafios do estado.

(oea com info da Assembleia Legislativa)