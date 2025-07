TSE

Nesta quarta-feira (2), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza, das 14h às 15h, uma audiência pública virtual para prestar esclarecimentos sobre as regras do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025, o Teste da Urna. Para participar, a pessoa interessada deverá enviar sua dúvida para o e-mail tpu2025@tse.jus.br. A audiência pública poderá ser acompanhada ao vivo por meio do canal da Justiça Eleitoral no YouTube.

A audiência pública virtual será presidida pelo juiz auxiliar da Presidência do TSE Júlio Ferreira de Andrade. Os esclarecimentos sobre o Teste da Urna serão prestados pelo secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Júlio Valente. Também comporão a mesa do evento o chefe da Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral, Rafael Azevedo, o chefe da Seção de Voto Informatizado, Rodrigo Coimbra, e o chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados, Alberto Cavalcante.

O TSE publicou, na última sexta-feira (27), no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), o edital de convocação do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025, que ocorrerá de 1º a 5 de dezembro, em espaço preparado e reservado na sede do Tribunal, em Brasília. As inscrições das pessoas interessadas em participar do evento já estão abertas e vão até 18 de julho.

O Teste Público ressalta o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência, a segurança e a confiabilidade das eleições. Como sempre ocorre em todos os preparativos de eleições, as urnas eletrônicas e os sistemas de votação e apuração que serão utilizados nas Eleições Gerais de 2026 também passarão por intensas e rigorosas etapas de fiscalização e auditorias antes, durante e após o processo eleitoral.

O Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025 pretende fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos. O evento é parte essencial do próprio ciclo de desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas eleitorais.

Integridade

Ao promover uma avaliação dos sistemas eleitorais aberta e participativa, o TSE busca garantir, de maneira permanente, que as eleições ocorram de forma segura, transparente e confiável, reafirmando a credibilidade do sistema eletrônico de votação e apuração perante a sociedade.

O Teste da Urna é uma oportunidade para especialistas em segurança da informação, bem como representantes da sociedade civil avaliarem os sistemas utilizados na eleição para poderem sugerir melhorias e contribuir para o seu contínuo aperfeiçoamento.

Essa será a oitava edição do Teste, que iniciou em 2009. Os Testes Públicos de Segurança dos Sistemas Eleitorais estão regulamentados pela Resolução TSE nº 23.444, de 2015, que trata da realização periódica dos eventos.

Inscrições e calendário

As inscrições para o Teste Público da Urna devem ser feitas por meio da página oficial do evento, na qual também serão publicadas todas as informações, o calendário, os prazos e os resultados do evento.