ICL – O sindicato de jogadores, FifPro, avalia ampliar a duração do intervalo para 20 minutos e incluir pausas para resfriamento mais frequentes, afim de proteger os atletas do calor extremo.

A discução vem em meio ao Mundial de Clubes da Fifa, na qual nove das 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 enfrentam condições consideradas de “risco extremo” para doenças relacionadas ao calor.

A avaliação de risco se baseia na medição de temperatura de bulbo úmido (WBGT), que combina temperatura, umidade, radiação solar e velocidade do vento para estimar como as condições ambientais afetam a capacidade do corpo de se resfriar.

Segundo a FifPro, um WBGT acima de 28 graus Celsius pode indicar condições nas quais a partida pode ser interrompida. Já a Fifa, estabelece um limite de risco extremo de 32 graus Celsius WBGT.

(…)