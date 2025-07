O sistema de saúde do Acre recebeu mais um reforço com a liberação de R$ 693 mil para a construção da nova maternidade de Rio Branco.

O recurso federal já foi repassado à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e será aplicado na continuidade das obras da Maternidade Marieta Messias Cameli, que já somam mais de R$ 10 milhões em investimentos.

O anúncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão, que confirmou a liberação junto ao Fundo Estadual de Saúde. Ele lembrou que o convênio total, de quase R$ 16 milhões, foi incluído na Lei Orçamentária de 2019 por meio de emenda coletiva da bancada acreana, quando ele era o coordenador.

— Essa emenda resultou de um esforço conjunto da bancada na legislatura passada. Tive a honra de coordenar e trabalhar para que obras como essa fossem contempladas. Agradeço aos ex-parlamentares que contribuíram com recursos para uma maternidade que representa um avanço gigantesco na saúde das mulheres e crianças do Acre – destacou Petecão.

O projeto prevê 150 leitos, salas de parto, UTIs e uma Casa da Gestante para atendimento de alto risco. A obra é considerada uma das mais importantes da saúde no estado.

(oea com info do gab do senador)