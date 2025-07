PMRB – Com foco na melhoria do saneamento básico nos 22 municípios acreanos com gestão eficiente e eficaz no tratamento de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e abastecimento de água, o Prefeito de Rio Branco e também presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom esteve nesta quarta-feira, 02, em visita à presidência do Tribunal de Contas do Acre.

Acompanhado do diretor-presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre (Cinreso/AC), Emerson Leão, o chefe do executivo municipal apresentou à conselheira Dulce Benício, presidente da Corte de Contas, a minuta do Projeto Acre Recicla que objetiva trabalhar nos 22 municípios acreanos a coleta seletiva e destinação adequada de materiais recicláveis que, destinados de forma incorreta, degradam o meio ambiente.

“Apresentamos aqui a minuta do Acre Recicla, que é um projeto que tem por objetivo principal trabalhar com os 22 municípios do Acre a coleta seletiva de materiais e resíduos recicláveis como, papelão, latinha, recipientes plásticos, os chamados pets, além de viabilizar a criação de uma associação ou cooperativa dentro do estado do Acre, envolvendo os 22 municípios. Com isso, cuidando mais do meio ambiente e proporcionando a geração de emprego e renda”, comentou Emerson Leão.

O prefeito da capital falou sobre a importância da parceria entre as instituições com foco no bem comum. O gestor destacou também a importância do Consórcio para os avanços no saneamento básico dos municípios acreanos.

“Quando criamos o Consórcio foi exatamente pensando em facilitar o cumprimento das metas de atendimento que compõem o Marco Legal do Saneamento Básico por todos os 22 municípios. Hoje, nesta visita à conselheira Dulce, que preside este Colegiado, estamos apresentando a minuta do projeto Acre Recicla, mais uma ferramenta que estaremos trabalhando para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e ainda gerar emprego e renda para diversas famílias que vão se alcançadas por esse projeto. Temos no Tribunal de Contas um grande parceiro, sempre orientando e nos ajudando a fazer uma gestão transparente”, afirmou o prefeito, revelando também que o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre fará o estudo completo do saneamento básico que são os resíduos sólidos, esgoto e água potável.

O lançamento do Acre Recicla está previsto para o início do mês de agosto, com a presença de Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado e Ministério Público do Acre.