Por Lis Carvalho/ ANA

Alavancando diversos segmentos que geram economia e desenvolvimento para o Vale do Juruá, a exposição de agronegócios além de se destacar em seu setor agropecuário, também se destaca como um grande polo gastronômico, oferecendo ao público uma diversidade de sabores regionais. Durante os dias de feira, o espaço de alimentação se transforma em um dos pontos mais movimentados do evento, reunindo empreendedores locais, visitantes e turistas em torno da boa comida.

Barracas e estandes oferecem pratos típicos das culinárias regionais, como tacacá, vatapá, galinha caipira e churrasco regional, até opções populares como hambúrgueres artesanais, comidas orientais e doces variados. A variedade não apenas agrada ao paladar, mas também fortalece uma rede de pequenos negócios que gera renda e emprego durante todo o evento.

Um dos espaços mais simbólicos que atrai a população é a feira gastronômica da economia solidária, onde empreendedores e produtores locais, organizados por meio de associações e cooperativas, comercializam alimentos artesanais, produtos naturais e comidas típicas da região. Além de oferecer produtos de qualidade, o espaço reforça a importância da inclusão produtiva e da valorização da cultura alimentar do Vale do Juruá.

“A feira é muito importante para nós que empreendemos diariamente pois ela dar a possibilidade de várias pessoas ganharem um dinheiro extra, esse ano as vendas estão sendo bem melhores, ainda mais com esses shows que estão sendo tragos para a região. O movimento de pessoas está sendo bem grande a cada noite e nesta segunda noite de feira as nossas vendas só cresce”, destacou uma das expositoras da economia solidária, a tacacazeira, Raimunda Núbia.

A Cake design, Antônia Alexandra Mello, ressaltou a importância da feira para que a geração de renda seja impulsionada: “A feira consegue dar visibilidade a nós empreendedores e aos nossos produtos que vendemos, de grande importância conseguimos alcançar mais pessoas com nossos doces, muitas pessoas que não conhecem nossos produtos passam a conhecer e com isso só gera renda e procura pelos nossos serviços. É uma grande oportunidade de estar expondo o nosso trabalho. Nossa expectativa é bem alta, a procura e demanda está grande, estamos felizes em poder expandir o nosso negócio e conseguir uma renda extra ainda maior devido o alto fluxo de visitantes na feira”, ressalta.