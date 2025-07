Hoje já estou cansado…

Já saiu o D.O que publicamos esse assunto aí da manchete…

Já saiu o vídeo do vereador revoltado com o prefeito depois da demissão do filho na câmara…

E, acredite, já vi até texto, apócrifo(autoria desconhecida), com críticas ao prefeito Gehlen feitas por IA.

Ou seja, não é tão desconhecida assim…é de Inteligência Artificial(que não tem nada de inteligente nem artificial, como diz o professor neurocientista Miguel Nicolelis)

Era só o que faltava…

Algumas cabeças existem apenas par dividir as orelhas…os caras não conseguem escrever um parágrafo da própria cabeça….terceirizam o próprio pensamento.

Boa noite…cansei..

Deixo pra amanhã…

A notícia mais importante de Sena hoje foi o desempenho no saldo de empregos em maio, divulgado pelo governo federal….e não pode ser ofuscada pela política do toma-lá-da-cá da cidade.

Pronto, dei o mote do que vou falar sobre o tema do título…

Mas deixa para amanhã.

J R Braña B.