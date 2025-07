Da empresa Albuquerque Engenharia

— Hoje (celebramos) a inauguração de um dos mais grandiosos marcos de modernidade no Estado do Acre: o Via Towers Corporate Buildings. Este empreedimento não é apenas um novo espaço para negócios, ele representa a visão, o empenho e o compromisso da Albuquerque Engenharia com o futuro da nossa cidade e de todos que nela acreditam, apostando no desenvolvimento e crescimento de sua gente, um ambiente de excelência, onde a inovação se alia ao crescimento sustentável.

(…)

Grifo meu: parabéns pelo empreendimento(não sei há recursos do BNDES estatal nessa obra privada)…um detalhe: o nome Via Towers Corporate Buildings(Torres de Prédios Corporativos) é muito ruim…Towers remete ao prédio do Donaldo nos Estados Unidos…mas no Brasil(no Acre, idem) as pessoas, a elite principalmente, é a que menos valoriza o idioma português….Nome Inglês, obra Acreana.

Grifo meu 2: Centro de Negócios é o que foi inaugurado hoje pela Albuquerque…,mas ela é a dona e põe o nome que quiser.

Grifo meu 3: veja como são as coisas: moro numa casa (um conjunto de 24 unidades) coonstruídas pela Albuquerque no começo da década de 90. Sabe o nome que ela deu? Conjunto Tiarajú…😂😂😂…nunca pegou esse nome.



J R Braña B.