Nada de videogames ou frases de efeito…

Jhon Arias prefere o silêncio, os livros e a sutileza.

O New York Times destacou esse perfil literário do colombiano…

Mais próximo do realismo mágico de Gabriel García Márquez do que dos holofotes do futebol moderno.

Em tempo: amanhã o Fluminense entra em campo e o Arias é quem deve decidir o jogo…

(…)

Música da Colômbia… Totó La Momposina – El Pescador 🎶

(…)

Ouça também o novo single do Jhon Arias… do Mau du Carta…🎶