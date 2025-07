A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), presidida por Perpétua Almeida, em parceria com a Brasil Júnior, lançou o edital do Desafio ABDI e Brasil Júnior de Inovação, Edição Nova Indústria Brasil, que vai premiar três ideias inovadoras de empresas juniores com impacto na indústria nacional.

O objetivo é selecionar soluções alinhadas a três eixos da política industrial Nova Indústria Brasil: infraestrutura sustentável, transformação digital de pequenas empresas e uso de tecnologias limpas.

Cada projeto vencedor receberá R$ 20 mil.

Empresas juniores vinculadas à Brasil Júnior, que reúne mais de 1,5 mil grupos universitários e 20 mil jovens empreendedores, podem se inscrever até 20 de julho pela plataforma Prosas.

— Estamos apostando na força criativa da juventude universitária como motor de inovação para o país – destaca Perpétua Almeida, diretora da ABDI.

O desafio ocorrerá em seis etapas, com mentoria técnica, apresentação no ENEJ 2025 e final no Festival Curicaca, em Brasília.

Etapas do Desafio

O Desafio ABDI e Brasil Júnior de Inovação – Edição Nova Indústria Brasil ocorrerá em seis etapas.

Etapa I – Inscrição: nesta etapa, as empresas juniores interessadas deverão submeter suas propostas por meio da Plataforma Prosas (desafiodeinovacaonib.prosas.com.br), até 20 de julho.

Etapa II – Seleção: nesta fase, uma banca de especialistas avaliará as propostas apresentadas e selecionará 15 equipes, 5 para cada categoria/Missão da NIB.

Etapa III – Aceleração: aqui, as equipes selecionadas passarão por sessões de mentoria com especialistas, com foco na qualificação técnica, estratégica e no aprimoramento das soluções apresentadas. Ao final desta etapa, as equipes deverão submeter as propostas aprimoradas, por meio da Plataforma Prosas, até a data estipulada no cronograma, para participar da próxima etapa, que será realizada no Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2025), em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 28 e 31 de agosto.

Etapa IV – Validação no ENEJ 2025: nesta fase, os participantes apresentarão seus projetos em formato de pitch. Eles receberão feedbacks técnicos e estratégicos fornecidos por avaliadores convidados, contribuindo para o fortalecimento e a visibilidade institucional dos projetos.

Etapa V – Seleção Final: após o evento, as 15 equipes deverão submeter suas propostas aprimoradas. Com base na análise de mérito, serão selecionados nove projetos finalistas – três para cada Missão da NIB.

Etapa VI – Premiação: na etapa final do Desafio, as nove equipes finalistas apresentarão seus projetos, em formato de pitch temáticos, durante a programação do Concentra DF, que ocorrerá no Festival Curicaca – evento que será realizado de 7 a 11 de outubro, em Brasília-DF. Ao final, serão premiadas as três melhores propostas do Desafio ABDI e Brasil Júnior de Inovação, uma por missão temática.

(oea com info da ABDI)