TRE-AC

A Justiça Eleitoral do Acre realiza uma nova etapa da Campanha da Biometria 2025, desta vez no município de Rodrigues Alves. A ação itinerante está sendo realizada na Escola Francisco Braga de Souza, com foco em atender os cerca de 800 eleitores do município que ainda não realizaram o cadastramento biométrico.

A atividade foi acompanhada de perto pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto, e pela Vice-Presidente e Corregedora Eleitoral, Desembargadora Waldirene Cordeiro, que reforçaram o compromisso da Justiça Eleitoral com a cidadania, a inclusão e o acesso igualitário a todos os serviços eleitorais.

“A Justiça Eleitoral não se limita à capital. Nossa missão é estar presente em cada município, garantir atendimento de qualidade e levar cidadania onde ela é mais necessária”, afirmou o Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto, durante a visita.

Já a Vice-Presidente e Corregedora Eleitoral destacou o impacto social da campanha e a mobilização em torno do direito ao voto. “Cada eleitor atendido é um cidadão com sua identidade assegurada. A biometria representa segurança no processo eleitoral, mas também respeito e dignidade com cada história”, pontuou a Desembargadora Waldirene.

A ação em Rodrigues Alves reforça a estratégia do TRE-AC de levar atendimento presencial aos municípios com maior número de eleitores pendentes de biometria, por meio de ações itinerantes planejadas com base em dados e geolocalização. O objetivo é garantir que, até o fim da campanha, todos os eleitores do estado estejam com o título regular e aptos a votar com segurança nas próximas eleições.

Além do atendimento, a campanha vem sendo amplamente divulgada por meios como carros de som, redes sociais e mensagens personalizadas via sistema da Justiça Eleitoral, que identifica os eleitores não biometrizados por bairro e região.

A Campanha da Biometria 2025 segue com programações em todo o estado e reforça o papel da Justiça Eleitoral acreana como referência em compromisso com a inclusão, eficiência e inovação.