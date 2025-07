Na Expoacre Juruá, o deputado estadual Edvaldo Magalhães, PCdoB, assinou convênio com a Secretaria de Agricultura (Seagri) e a Cooperbajola, garantindo R$ 400 mil em emenda para a construção de um galpão de alvenaria no Polo Naval de Cruzeiro do Sul.

O recurso soma-se a outro já destinado anteriormente, totalizando R$ 800 mil.

— Esse projeto começou no ano passado com R$ 400 mil e agora terá mais R$ 400 mil para concluir os 667 m² com estrutura segura para os trabalhadores – disse Edvaldo.

O novo espaço vai beneficiar 27 famílias que atuam na fabricação de ‘palhetas’ de motor e foram prejudicadas por um incêndio em maio.

Presente na solenidade, o secretário Luís Tchê elogiou a atuação do parlamentar:

— Edvaldo é exemplo de deputado. Ligou logo após o incêndio, preocupado com os trabalhadores. Agimos rápido e hoje estamos aqui assinando esse convênio.

O presidente da cooperativa, Nivaldo Santos, também agradeceu:

— Essa emenda chega numa boa hora. São 27 pais de família que ficaram sem sustento. Agora teremos condições de retomar o galpão e suas atividades”.

