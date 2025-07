Ufac

Sete Servidores e duas estudantes de Nutrição da Ufac lançaram o e-book “Saberes e Sabores do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Acre” (Alta Performance, 57 p.), que reúne 19 receitas, entre as quais, muitas típicas da culinária acreana, como baixaria, rabada no tucupi, molho de castanha e creme de cupuaçu, acompanhadas de informações nutricionais e curiosidades sobre os ingredientes locais.

O e-book está disponível para leitura online e download gratuito

Além disso, o livro destaca o papel do Restaurante Universitário (RU) como parte fundamental da política de assistência estudantil da Ufac e como espaço de valorização da cultura alimentar regional. O RU serve, em média, 3 mil refeições por dia a preços acessíveis para a comunidade acadêmica, com café da manhã, almoço e jantar, priorizando a alimentação balanceada e contribuindo para permanência estudantil, sobretudo de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Confira o perfil do RU no Instagram, com stories sobre os cardápios do dia

Para a diretora de Assuntos Estudantis, Cydia de Menezes Furtado, a obra representa o reconhecimento do trabalho da equipe do RU e é uma forma de aproximar a comunidade acadêmica da alimentação saudável. “Mais do que receitas, esse livro traz memórias, afetos e saberes que fazem parte da trajetória universitária de nossos estudantes”, disse.

Leia mais:

Proaes publica edital de gratuidade do RU ou auxílio-alimentação