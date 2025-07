oestadoacre

Só o nosso blog — repito: só o nosso blog — aposta no Fluminense desde o início. Não foi na estreia, não foi no primeiro gol, foi quarenta minutos antes do nada, quando a Copa do Mundo de Clubes ainda era só uma abstração milionária, um devaneio com grife europeia e cifras sauditas.

A imprensa global, essa amante dos números e dos algoritmos, já havia decidido: quem investe mais, vence mais. E aí veio o FLU — com um elenco ‘barato’ segundo os especialistas, um treinador(Renato Gaúcho) substituído na véspera do embarque e uma temporada passada ruim…

Um time que, para o mercado, não vale nem a passagem de volta.

Mas eis que o Fluminense, esse herege do futebol, resolve jogar…

E não qualquer bola. Não uma bola quadrada, pasteurizada, com selo de compliance da UEFA. Mas futebol de verdade, com toque, drible e desobediência estética de quem ignora o manual.

O Fluminense é hoje a crônica viva da Copa — e por isso, exatamente por isso, é o mais perigoso, porque é filho direto da arte, da ginga e da desordem.

Os europeus tão conhecendo algo que o dinheiro não compra: um clube com alma. O FLU é isso. É a última rebelião possível num futebol que virou planilha. É o time que não tem petróleo, mas tem poesia. Que não tem dono, mas tem história.

E se você ainda duvida… Saiba que quem aposta contra o FLU, aposta contra o improvável. E o improvável, meus amigos, é a matéria-prima de todo milagre.