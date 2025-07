O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, na sexta-feira (4), ao lado do prefeito Sérgio Lopes, da assinatura da ordem de serviço para a ampliação da Escola Presidente Castelo Branco, em Epitaciolândia. A obra será realizada com recursos de R$ 672 mil, viabilizados por meio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

Este é o segundo investimento direto do senador na unidade escolar. Em 2022, ele já havia destinado R$ 400 mil para uma ampliação anterior, por meio de emenda parlamentar de sua autoria. Agora, com o novo aporte, a estrutura será modernizada e terá mais salas de aula, beneficiando diretamente centenas de alunos da região.

“A gente sabe que escola boa é escola cheia de jovens aprendendo. E, para isso, tem que ter estrutura. Não adianta ter só boa vontade. Estamos aqui para ajudar na prática, com obra, com recurso, com resultado!”, afirmou Petecão.

A ampliação da Escola Castelo Branco é vista como um passo importante para melhorar o ensino público municipal. Com o aumento da demanda e a valorização da educação como base para o desenvolvimento social, a parceria entre prefeitura e governo federal se tem mostrado essencial.

“O senador tem sido um parceiro presente. Este novo investimento vai permitir que a gente atenda a mais crianças com dignidade, em um espaço adequado. Epitaciolândia agradece por esse apoio firme à nossa educação”, destacou o prefeito.

(info do gab do senador)