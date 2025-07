Por Emely Azevedo/ANA

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está aproveitando a grande movimentação da Expoacre Juruá para reforçar seu trabalho de educação para o consumo consciente, especialmente entre as crianças.

No estande do Procon, o setor de Educação para o Consumo preparou atividades interativas que ensinam, de forma lúdica, conceitos como planejamento financeiro, consumo responsável e direitos básicos do consumidor. Um dos destaques é o 02, jogo educativo que coloca as crianças em situações do dia a dia para refletirem sobre escolhas mais conscientes.

A mãe Sabrina Carvalho, que acompanhou o filho durante a atividade, destacou a importância da iniciativa. “Eu não sabia que o Procon desenvolvia esse tipo de atividade com as crianças. É muito importante aprender sobre consumo desde cedo. Fez e faz falta para muitos de nós adultos ter esse entendimento”.

A proposta é que os conteúdos aprendidos pelas crianças sejam levados para casa, multiplicando informações e incentivando práticas mais responsáveis também entre os adultos.

Além das atividades educativas, o estande do Procon oferece atendimento ao público, orientações sobre superendividamento, distribuição de materiais informativos e informações sobre os principais direitos do consumidor. A presença do Instituto na feira reforça que a missão vai além de fiscalizar: é também educar, orientar e fortalecer relações de consumo mais equilibradas.