oestadoacre reproduz matéria importante do jornal inglês The Guardian neste sábado, que mostra povos indígenas isolados e cercados por interesses econômicos ilegais e injustos de peruanos e brasileiros.

Não queremos contato porque vocês são maus’: madeireiros se aproximam de povos isolados na Amazônia peruana (e Acre)

The Guardian – Em 1999, Beatriz Huertas, então uma jovem antropóloga, viajou para as profundezas da Amazônia peruana para investigar relatos de povos indígenas isolados . Ao longo do rio Las Piedras, os moradores de Monte Salvado, uma aldeia indígena yine, descreveram como, todo verão, os ” islados ” – aqueles que evitam o contato prolongado com forasteiros – apareciam do outro lado do rio.

“Eles estavam entrando nos campos e levando bananas”, diz Huertas.

Huertas seguiu a trilha em direção ao norte, até o Rio Tahuamanu, onde pescadores também relataram avistamentos. Cruzando o Acre, no Brasil, ela coletou mais evidências – pegadas, ferramentas e testemunhos locais.

Suas descobertas, compiladas em um relatório de 2001 para a Federação Nativa do Rio Madre de Dios e Afluentes (Fenamad), recomendaram a proteção de 2 milhões de hectares (4,95 milhões de acres) para o povo Mashco Piro, de ampla distribuição.

Vinte e cinco anos depois, os Mashco Piro, o maior grupo indígena isolado do mundo, enfrentam ameaças crescentes da exploração madeireira, do tráfico de drogas e da crise climática na fronteira entre Brasil e Peru. Invasões recentes no Brasil evidenciam sua luta por território e recursos, agravada pelas mudanças ambientais e pela criminalidade. Apesar da proteção legal e dos acordos internacionais, a cooperação entre Brasil e Peru continua inadequada, colocando os Mashco Piro em risco.

Após o relatório de Huertas, o Peru aprovou 800.000 hectares (1,98 milhão de acres) para proteção, delimitados por uma linha reta norte-sul. Mas, do outro lado dessa linha, 38 concessões madeireiras foram concedidas nos dois anos seguintes, abrangendo 694.584 hectares (1,73 milhão de acres) – incluindo áreas utilizadas pelos Mashco Piro.

Em 2006, o Peru aprovou uma lei que protege povos isolados e de recente contato, criando seis reservas indígenas com status legal mais forte do que as “reservas territoriais” anteriores, incluindo Madre de Dios, afirma Carlos Soria, advogado ambiental e ex-chefe de áreas protegidas. Em 2016, uma comissão governamental aprovou a expansão da reserva Madre de Dios em 240.471 hectares (593.000 acres), visto que muitos nômades Mashco Piro viviam em concessões madeireiras. Mas a expansão nunca foi implementada e as concessões madeireiras ainda existem em mais de 176.000 hectares (435.000 acres).

Essa convivência desconfortável resultou em um conflito de longo prazo nas regiões selvagens de Madre de Dios.

A investigação do Ojo Público , usando dados do Ministério da Cultura, encontrou 81 ocorrências de evidências do Mashco Piro dentro e ao redor da reserva Madre de Dios entre 2016 e 2024, com 19 na área de expansão; quatro envolveram encontros violentos.

Isrrail Aquise, coordenador da Fenamad para a defesa dos povos isolados, afirma que a violência mudou o comportamento da comunidade. “As mulheres não estão saindo, e os velhos e as crianças que costumavam sair não estão aparecendo”, diz ele, acrescentando que apenas homens e meninos Mashco Piro fisicamente aptos são vistos na margem do rio. “Eles estão protegendo seus membros vulneráveis ​​provavelmente devido aos confrontos com madeireiros, sejam eles legais ou ilegais.”

Lucas Manchineri, presidente da associação indígena local do outro lado da fronteira, no Brasil, afirma que a crise climática – com chuvas e secas mais intensas – também interrompe as rotinas sazonais. Os riachos das nascentes secam cedo, forçando o Mashco Piro a descer o rio, mais perto das aldeias.