Via Glamour(grupo Globo) -Em um texto publicado no The Washington Post nos últimos dias, o correspondente Terrence McCoy relatou a experiência inesperada que teve ao ser atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) durante uma viagem em família ao Brasil.

— Peguei uma ambulância, fiz uma tomografia e fui atendido no pronto-socorro no Brasil. Minha conta: R$ 0. (tradução da manchete do WP)

(…)

Essa é a manchete no jornal Washington Post, dos Estados Unidos, cujo dono é Jeff Bezos, fundador da Amazon.

O episódio do estadunidense no Brasil atendido pelo SUS, em Parati(RJ), no Brasil, ajuda a compreender quão importante é defender causas políticas no nosso país.

O SUS é uma causa política…de saúde.

O fim da escala 6×1 é uma causa politica…

O pagamento de imposto pelos super-ricos é causa política…

A edução pública(universidade pública) é uma causa política…

A valorização do Salário Mínimo é causa política (ficou 6 anos sem reajuste…Temer e Bolsonaro).

O Minha Casa Minha Vida é causa política…

Cota para negros em concursos é causa política..(foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil excluindo os negros de tudo…quantos fazendeiros negros você conhece???)..

E não são todos os políticos e partidos que defendem essas causas.

Há vários partidos e políticos que defendem o Estado Mínimo…e o Estado Mínimo não tem lugar para o SUS e todos esses itens acima.

O centrão não defende o SUS e muito menos a extrema-direita…são defensores do Estado Mínimo, ou seja, cada um que se vire quando tiver um problema de saúde.

Sabe por que o moço estadunidense ficou surpreso em não pagar nada no Brasil depois de ser atendido?

Porque no seu país não existe SUS.

Lá se o cidadão não tiver dinheiro morre no meio da rua…

Nenhum hospital o recebe para tratamento.

É a lei do cão…ou melhor, do capitalismo sem escrúpulos algum…cada um por si..

Com todos os problemas, o Brasil tem o SUS, mas para seguir em frente e melhorar a sociedade precisa defendê-lo e exigir mais recursos…e saber quem são os políticos e governos que o defendem…

O cidadão dos Estados Unidos(um jornalista), que pagou zero ao ser atendido no Brasil num PS – deu uma grande contribuição à consciência política no Brasil.

Vamos aproveitá-la.

J R Braña B.