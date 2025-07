Voto popular no Brasil

— Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6×1?

— Você é a favor de que quem ganhe mais de 50 mil por mês pague mais imposto de renda para que quem recebe até 5 mil por mês não pague?

(…)

Os brasileiros que trabalham, recebem salários incompatíveis com suas necessidades e os desempregados precisam ter posição, causa…E ver quem são os políticos que apoiam as suas causas…A maioria não apoia as causas dos que trabalham e os desempregados…Pense nisso na hora de votar..

Em tempo: Imposto: o Fluminense já recebeu mais de R$ 320 milhões na Copa do Mundo de Futebol nos Estados Unidos…E vai ter que pagar 30% de impostos dessa grana toda para o tesouro estadunidense…E tem que pagar mesmo…Por que no Brasil os BBBs(Banco, Bilionários e Bets) não querem pagar?

J R Braña B.