Comsefaz

“O Acre existe e é muito mais do que a gente imaginava”. A frase emblemática, utilizando como referência um dito popular nacional atribuído ao Acre e à distância geográfica do estado ao fuso-horário diferente do restante do país, foi proferida pelo presidente do Comsefaz, Flávio César Mendes de Oliveira.

O contexto se deu durante a abertura da 49ª Reunião Ordinária do Comsefaz, principal evento de discussões e deliberações no cenário socioeconômico, fiscal e tributário do país, realizada, de forma inédita, nesta semana, em Rio Branco

A organização visual e temática do espaço das agendas foi pensada com a proposta de retratar aos representantes dos estados visitantes uma perspectiva realista sobre a vida amazônica, seus rios, suas florestas exuberantes, bem como seus povos originários e suas produções tradicionais e familiares.