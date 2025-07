Por Isabelle Nascimento/ANA

Como forma de ressocialização, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), desenvolve projetos de profissionalização e trabalho para as pessoas privadas de liberdade. Os frutos desses projetos estão expostos no estande do Iapen durante a Expoacre Juruá.

Entre as atividades desenvolvidas, está a confeccção das bandeiras do Acre, produzidas pelas mulheres que cumprem pena na Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco e chinelos feitos na fábrica Sandálias da Esperança, que funciona em unidades prisionais do estado, nos municípios de Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

A assessora jurídica, Andrea Pessoa, que estava visitando o estande, aprovou a iniciativa com foco na ressocialização. “É um trabalho belíssimo, estão de parabéns”, ressaltou.

O chefe da Divisão de Trabalho Produção e Renda, Vitor Djannaro, explica que os trabalhos feitos pelas pessoas privadas de liberdade estão disponíveis para que a população possa conferir de perto a qualidade: “estão disponíveis aqui para a sociedade ver a qualidade do material e do trabalho feito pelos apenados”.

Vitor explica ainda que os produtos estão à venda durante a Expoacre Juruá e ressalta que “todo esse recurso é revertido para a manutenção das atividades, na compra de insumos para a fabricação das bandeiras, assim como das sandálias também”.