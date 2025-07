Um ônibus escolar que seguia de Senador Guiomard para Rio Branco incendiou na noite de domingo (6), após uma falha elétrica, e foi completamente destruído.

Segundo a Secretaria de Educação, todos os ocupantes estão bem e a manutenção do veículo estava em dia.

Leia nota.

Nota pública sobre incêndio de ônibus escolar em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) informa que neste domingo, 6, um ônibus escolar que transportava ocupantes de Senador Guiomard à Rio Branco para uma atividade junina sofreu um incêndio devido à falha elétrica.

Apesar do incidente, todos estão bem e não houve feridos. A SEE reforça que o veículo estava com a manutenção em dias, e já iniciou os procedimentos de apuração acerca do ocorrido, reafirmando seu compromisso com a segurança no transporte escolar.

Rio Branco–AC, 6 de julho de 2025

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre