Os números que a chamada “inteligência artificial” entrega não são fruto de uma mente que pensa, mas do uso e operação dos dados por quem está por trás dela.

No caso do Fluminense, esses operadores jogaram o time no lixo…

Contra o Chelsea, a previsão deu 80,51% de favoritismo aos ingleses. Para piorar, a “burrice automatizada” apontou apenas 2,72% de chance de título mundial para o Tricolor.

Não é a tecnologia que falha — é o viés e a manipulação humana por trás dela que distorcem a realidade…

Chances calculadas pelo supercomputador da Opta Analyst :

Chegar na final

PSG – 58.84%

Chelsea – 80.51%

Real Madrid – 41.16%

Fluminense – 19.49%

Ser campeão

PSG – 39.33%

Chelsea – 33.27%

Real Madrid – 24.67%

Fluminense – 2.72%

Semifinais do Mundial de Clubes:

08/07 – Fluminense x Chelsea, às 16h (horário de Brasília) – MetLife Stadium, em New Jersey

09/07 – PSG x Real Madrid, às 16h (horário de Brasília) – MetLife Stadium, em New Jersey