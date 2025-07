A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta sexta-feira (4) a Unidade de Saúde Raimunda Dionísio da Silva, no bairro João Paulo II, totalmente revitalizada com investimento de R$ 234 mil em recursos próprios.

A obra incluiu reforma estrutural completa, acessibilidade e novos equipamentos, oferecendo mais conforto e dignidade no atendimento à população.

Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou o avanço na Atenção Básica.

— Essa é a unidade número 39 que reformamos com recursos próprios. Tudo foi reorganizado, com equipamentos novos e estrutura adaptada ao cenário pós-covid. Implantamos também o sistema informatizado de saúde, que agora está funcionando de verdade.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, reforçou o compromisso com a qualidade do serviço.

— Não entregamos apenas obras físicas, entregamos serviços. Com estrutura adequada, melhoramos a dignidade do servidor e a qualidade do atendimento. Nosso objetivo é oferecer assistência completa ao cidadão.

O coordenador da unidade, Dirceu Pereira, afirmou que todos os serviços já estão em funcionamento.

— A população pode contar com médico, enfermeiro, dentista, vacinação e dispensação de medicamentos. Está tudo novo e pronto para atender.

(Fotos: Marcos Araújo/Secom)

(oea com info da PMRB)