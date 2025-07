G1 – Um policial militar foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) após matar por engano, com um tiro na cabeça, um homem que havia acabado de sair do trabalho, em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. O PM teria confundido a vítima, Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, com um criminoso. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que ele não tinha envolvimento com a tentativa de assalto que motivou a reação do PM.

(…)

Claro…mais um cidadão negro…’confundiu’ a vítima…viu o homem negro, pensou logo…é bandido…e matou um trabalhador.

(…)

Grifo meu: é a rotina no Brasil há 500 anos….hoje vocês viram no ‘Fantástico’ um segurança(imagine se não fosse segurança) matar um adolescente porque furtou um chocolate num supermercado…inacreditável!

Grifo meu 2: seguranças, policiais agem em defesa da propriedade… são doutrinados para defender a propriedade…não são ensinados a defender a vida…mas a propriedade….são pagos para defender a propriedade privada, repito….deveriam receber para defender a vida humana.



J R Braña B.