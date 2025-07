Por Marcus Fleming* e Ângela Bessa* – Nesta oportunidade, damos continuidade à nossa reflexão sobre o papel do ENGAJAMENTO, no processo de formação de uma ambiência organizacional. Alguém em algum momento pode até perguntar à outra pessoa, se ela está bem engajada nos propósitos que ambos projetaram juntos para chegarem a algum resultado.

Este resultado pode significar chegar bem ou mal ao destino de uma viagem. Pode ser também estar integrado ao grupo que pretende escalar os Alpes Suíços. Os Alpes Suíços são conhecidos por suas paisagens montanhosas, localizadas na Suíça e sendo considerado um ponto turístico popular.

Bem, seja para escalar os Alpes Suiços ou a Montanha do Himalaia na Ásia, precisa-se saber em que nível de motivação e encorajamento a pessoa se encontra. Estar engajado, significa estar preparado física e emocionalmente, carregando todos os apetrechos, ou seja, são necessários todos os acessórios para escalar essas montanhas com uma considerável margem de segurança, desempenhando a caminhada, do início até o final, com o menor risco de acidente possível.

Além disso, o engajamento traz em si um sentimento de integração à equipe, ao compartilhamento de ideais comuns. Significa estar em sintonia com a equipe ou o companheiro que integra a realização conjunta de uma ação, um programa, um projeto, um conjunto de procedimentos que precisam ser realizados, de modo que ofereça também segurança emocional com a certeza de um espírito motivado a realizar.

Não é tão simples assim, achar que as coisas devam acontecer pelo simples fato da iniciativa de uma ação concreta, objetiva, existencial. Precisa-se de motivação, amor, paixão quando se deseja mesmo realizar algo que irá deixar qualquer um orgulhoso pela concretização de um objetivo, um propósito.

As organizações hoje estão muito focadas na aplicação da expressão ENGAJAMENTO, uma vez que se tem chegado à conclusão que o salário, o interesse econômico, a busca por conquistas materiais não são suficientes para se criar um ambiente propício a diversas realizações. O engajamento, refere-se a algo mais amplo, que significa envolvimento, entusiasmo, como pré-requisitos para que haja uma conexão emocional e intelectual que aproxime o individual do coletivo e a uma participação ativa, efetiva e dedicada.

Estamos sempre afirmando que as consultorias empresariais estão a orientar e apontar caminhos estratégicos que levam a uma melhor união entre a organização e seus colaboradores, à medida que passam a compreender o engajamento como uma forma, uma metodologia que torna os colaboradores mais produtivos, criativos e inovadores.

O comportamento ético e a postura de integridade revelada pelo CEO e pela Administração da empresa são fatores coadjuvantes para que haja prosperidade no processo de engajamento. Trata-se do empreendimento de esforços individual e coletivo para que tudo seja feito com amor, paixão, oferecendo a garantia de que possa agregar valor para a empresa, para os colaboradores, para os produtos e serviços até à entrega final.

A Inteligência Artificial IA tem podido ajudar os empresários e os consultores a internalizar a gamificação como técnica capaz de levar a empresa a alcançar os melhores resultados. Segundo a IA, “a gamificação é uma ferramenta que pode ser utilizada para aumentar o engajamento em atividades diversas. Ao transformar tarefas em desafios com elementos de jogos, a gamificação pode tornar as atividades mais atraentes ao oferecer recompensas pelos resultados e metas alcançadas”. Em educação, na sala de aula, os trabalhos acadêmicos apresentados em Powerpoint e/ou Canvas é uma forma simples e eficaz de criar slides e apresentações com qualidade tanto em trabalhos escolares como profissionais.

Nos ambientes das empresas o estímulo financeiro ou não financeiro abre o caminho para a competição saudável, desde que não predatória, em que a criatividade e a inovação entram em cena de modo a envolver os colaboradores na apresentação das melhores ideias para se alcançar a excelência dos resultados para a organização.

“O engajamento é importante no trabalho devido ao diferencial trazido às organizações. Uma vez que o índice de engajamento é inversamente proporcional ao Burnout. Funcionários engajados vão além do desafio atual enfrentado, eles empregam toda a energia na busca da melhor solução para o problema corporativo, vivenciando aquele problema como um problema pessoal, trazendo assim toda sua capacidade para a corporação criando soluções inovadoras e eficientes.

Todo esse empenho reflete nas metas organizacionais (BAKKER e LEITER, 2010; MARQUES, 2016)”. Este parágrafo foi compilado pelos autores, na fonte, onde fora publicado o artigo científico, conforme segue: Work Engagement: A Handbook of Essencial Theory and Reseaqrch. New York, Psychology Press, 2010. Além do artigo desenvolvido por José Roberto Marques, em “O que é o engajamento profissional. Disponível em: < O que é engajamento profissional – Portal >. Acesso em: 18 dez. 2018.

Gestão econômica, contábil e financeira. Vale a pena ressaltar que precisamos ter cuidado, até mesmo com nossa vida pessoal, conhecendo as variáveis que fazem parte do nosso viver, sobretudo quando sofremos impactos advindos das questões econômicas, contábeis e financeiras. Do ponto de vista econômico, devemos ter o cuidado de avaliar nossos bens materiais, procurar saber quais os benefícios que estes bens podem nos trazer. Quando estamos raciocinando sob o ponto de vista econômico e financeiro, precisamos saber sobre a relação custo-benefício e qual seu impacto na vida pessoal e familiar.

Por exemplo: na compra de um veículo para atender à nossa família, podemos pensar em adquirir uma caminhonete, na versão Endurance Cabine Plus 1.3 MT, possui 107 cv (cavalos) de potência que agora custa R$ 103.990,00. Imaginemos que optem por um carro deste porte para os deslocamentos dentro da cidade, para atender a uma família composta de cinco pessoas. Caberia, então, a seguinte pergunta: como seria a contabilização de um desperdício financeiro de tamanha magnitude pela compra de uma caminhonete nesse padrão?

O custo de aquisição seria mais confortável para a família, se fosse escolhido o carro sedan, mais apropriado pela melhor relação custo-benefício. Numa organização corporativa há prioridades das mais diversas, entretanto as questões relacionadas a custos fixos e variáveis, custos diretos e indiretos, administração do patrimônio são fatores que levam o CEO e o Conselho de Administração a escolher as melhores estratégias, as alternativas mais viáveis que não comprometam o desenvolvimento parcial e integral da organização.

De modo que não tenha tanto impacto no FLUXO DE CAIXA da companhia, evitando-se prejuízos e desencaixes financeiros, decisões abusivas, desequilíbrio entre Contas a Pagar e Constas a Receber. Pois, pensar na contabilização dos atos e fatos administrativos, é imaginar também que se busca o equilíbrio das operações de produção, receitas e despesas, vendas, lucro, rentabilidade, englobando o controle e registro das ações que impliquem em compras, distribuição, logística, controle administrativo, investimentos. Pois, diga-se de passagem, tudo isso tem a ver diretamente com a ambiência organizacional.

Ninguém se acha por merecer trabalhar numa empresa que ofereça insegurança emocional, administrativa, instabilidade econômico-financeira que acabe impactando negativamente a produção e a produtividade, o desempenho operacional, com graves reflexos no Balanço Patrimonial.

A ambiência organizacional deve ser uma preocupação constante por parte dos gestores, proprietários, empresários que têm sobre si a grande responsabilidade social de manter a sustentabilidade dos negócios, manter preços competitivos no mercado, produzir com qualidade, oferecer a melhor entrega e o pós-atendimento. E que se disponha a exercer uma política de valorização e reconhecimento dos seus recursos humanos, empreendendo os demais esforços, ainda, por garantir a respeitabilidade pela marca e o fortalecimento e credibilidade da imagem institucional.

Conclusão. A ambiência ou ambiente organizacional, na empresa pública e privada, refere-se à oportunidade em que se torna possível captar a existência de uma atmosfera de convivência de cada um em seus grupos de trabalho, o estágio das relações interpessoais entre os colaboradores, sob o ponto de vista positivo ou negativo. Positivo numa produtividade motivada pela troca de gentilezas, intercâmbio de conhecimentos, troca de experiências.

Negativo, sob a perspectiva de decepção com a má gestão, que gera e alimenta níveis de frustrações, desmotivações, um ambiente de fofoca e intriga, um clima de puxa tapete e perseguições que acabam gerando insegurança psicológica.

Geralmente, a AMBIÊNCIA ORGANIZACIONAL proativa associa-se a fatores como a comunicação aberta, democrática, à aceitação e acolhimento, sem preconceitos, respeito mútuo entre os pares na organização.

O respeito significa interação e relacionamento baseado na consideração, na valorização que deve existir na gestão afetiva e inclusiva. A existência de um clima organizacional saudável propicia a realização de bons entrosamentos entre grupos de trabalho, melhoria da qualidade de vida e aumento da produtividade.

* Prof. Adm. Marcus Vinicius de L. Fleming, ex-professor universitário, auditor de controle externo, cursos de extensão universitária, pós-graduação em planejamento e Didática do Ensino Superior, Mestre em Administração pela UFMG.

* Profa. Adm. Msc. Angela Maria Bessa Fleming, pós-graduada em Administração Pública, Mestre em Engenharia Civil – UFF/RJ e Presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC.