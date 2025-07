Ninguém fala em outra coisa no Brasil…

Até quem nunca se preocupou com futebol está falando…

—O Fluminense vai jogar nesta terça… o FLU é o Brasil…

Sim, do presidente Lula ao cidadão comum, da dona de casa à minha mãe…

A minha mãe nem vê a transmissão…

Não aguenta assistir pela tv.

Estou como ela…

Aliás, em tudo puxei a ela, dizem, e eu concordo.

O Chelsea (aprendi escrever esse nome hoje) que o Fluminense vai enfrentar é outro time.

Agora totalmente envolvido emocionalmente com a Copa do Mundo.

Bem diferente de quando perdeu programadamente para o rival do Rio.

Eles chegaram até aqui e querem ir à final.

O FLU também.

Será o jogo do século para o Fluminense.

Que, realisticamente, tem um elenco inferior em condições físicas e de reposição de jogo.

O Chelsea tem dois jogadores do mesmo nível para cada posição…

Não é o caso do FLU, que tem a conta do chá e ainda joga sem um dos seus melhores no meio-campo.

Mas é futebol.

O esporte do improvável.

Do ‘nunca vi um negócio desses’…

‘Como pode isso acontecer…’

Acontece.

O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e, entre os quatro clubes mais famosos do mundo da bola, é um deles.

Ninguém tira isso do FLU.

Não somos favoritos, nem nunca fomos nesse torneio…

Mas para que servem os favoritos…?

Só o Fluminense pode dar essa resposta…

Como eu disse, já estou tenso desde agora…

As bets da vida atraem os incautos e anunciam: estão pagando 6 por 1 no FLU contra 1,60 na vitória do poderoso time inglês.

É quase a mesma Odd que pagaram – e perderam – no jogo FLU e Inter de Milano.

E mesmo que o mundo não acredite, há uma tênue e fina linha de esperança onde vivem os sonhadores, e é lá que o Fluminense sempre morou.

Porque a bola é redonda…e os deuses sabem disso.

Encerro com uma música inglesa…Simply Red e o craque da voz super afinada Mick Hucknall…Wonderland (País das Maravilhas…)…pra dar sorte ao FLU.

J R Braña B.