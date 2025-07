A Defensoria Pública do Acre segue com inscrições abertas até 1º de agosto para o programa nacional Meu Pai Tem Nome. A ação garante, de forma gratuita, o reconhecimento de paternidade ou maternidade — biológica ou socioafetiva — com audiências, exames de DNA e acordos extrajudiciais. No Acre, o atendimento será em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, com opção virtual para quem reside em outros municípios. O Dia D da Defensoria será em 16 de agosto.

Garanta sua vaga: defensoria.ac.def.br/inscricao/meu-pai-tem-nome

Porque o nome importa.