Steve Bannon, extremista estadunidense – da turma de Donaldo Trump.

(…)

Via O Globo

— Ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “muito aborrecido” com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que “haverá severas sanções financeiras” contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. As declarações foram feitas ao portal Uol.

(…)

Grifo meu: o Brasil tem que pôr esse cidadão no lugar dele…como ele ousa endossar ameaças a um ministro do STF brasileiro…os problemas no Brasil, no STF, no governo, etc… devem ser resolvidos por nós, brasileiros. Sem interferência de ninguém de fora.

Grifo meu 2: só brasileiros com complexo de vira-lata, colonizados até a alma, endossam as ameaças do império.



J R Braña B.