Por Olmo Cerdeira do jornal AS da Espanhã

Jogadores que jogaram pelo Chelsea e Fluminense

João Pedro

A última contratação do Chelsea, que estreou há poucos dias no Mundial de Clubes, fez sua estreia como profissional no Fluminense em 2019. Mesmo antes de atingir a maioridade, teve uma grande temporada pelo time carioca, contribuindo com 10 gols e duas assistências em 36 partidas.

Thiago Silva

Ele não estreou como profissional no Fluminense, mas foi no clube que começou a brilhar. Graças ao seu desempenho, gigantes europeus disputaram sua contratação. Após passagens por Milan e PSG, chegou livre ao Chelsea em 2020. ‘O Monstro’ caiu nas graças de Londres logo de cara, e em sua primeira temporada conquistou a Europa, levantando sua primeira Liga dos Campeões. Após 15 temporadas no Velho Continente, Thiago decidiu voltar para casa e voltou a vestir a camisa tricolor — onde permanece até hoje.

Kenedy



O atual jogador do Pachuca foi formado e estreou como profissional no Fluminense na temporada 2012/2013. O desempenho do jovem brasileiro chamou a atenção dos Blues, que contrataram o atacante por oito milhões de euros. Kenedy marcou dois gols. O Real Valladolid adquiriu o jogador por 500 mil euros.

Nathan

Em 2015, o Chelsea acreditou ter contratado um jogador promissor após seu bom desempenho no Atlético Paranaense. Foi emprestado a clubes dos Países Baixos, Portugal e Brasil, até ser transferido em definitivo para o Atlético Mineiro. Lá, acabou sendo novamente emprestado ao Fluminense por uma temporada. Atualmente, está no Grêmio.

Wallace Oliveira

Wallace começou sua carreira no Fluminense m 2012, o clube londrino comprou o jogador e o deixou emprestado por mais um ano ao Flu. Em 2013, Wallace fez sua estreia pelos Blues. Foi emprestado a alguns clubes até encerrar sua carreira profissional no Grêmio.