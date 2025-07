O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) comemorou, nesta terça-feira (8/7), a assinatura do memorando de entendimentos entre governos do Brasil e da China, por meio de, respectivamente, a Infra S.A., vinculada ao Ministério dos Transportes, e a China Railway Economic and Planning Research Institute, para a construção da ferrovia interoceânica, que passará pelo Acre.

-A imprensa nacional destacou ontem algo que já vinha sendo debatido há algum tempo, pelo menos nos últimos dois anos, e que terá um impacto econômico transformador e, se houver capacidade instalada na gestão pública do estado do Acre, mesmo diante dos desacertos do governo, e se houver compreensão política dessa Casa, poderá se tornar numa grande oportunidade para o Acre – disse.

O parlamentar disse que a assinatura do memorando não é uma ideia nova, “mas, a novidade do termo assinado é que as condições políticas e a realidade da nova geografia mundial impõem uma necessidade, de que essa ferrovia tenha que passar pelo estado do Acre, por isso digo que é a oportunidade dessa geração”.

Edvaldo mencionou, ainda, que “a ferrovia vai garantir um transporte mais barato”.

-O Acre precisa se preparar para este momento, desde já. Quero fazer um chamamento à Assembleia. Sinceramente, eu não acredito na capacidade instalada no governo, hoje, para responder a um desafio deste tamanho, porque o estado hoje não consegue executar sequer o dinheiro de investimento de um orçamento para o outro. Vai completar sete anos que a execução orçamentária do Estado é vergonhosa, no tocante aos investimentos. Não acredito nessa capacidade. Mas, a Assembleia pode ser a promotora dessa discussão, a provocadora desse debate. Se a Aleac tiver esse olhar para o futuro, poderá trazer para este plenário e promover debates de alta qualidade técnica – explicou.

(do gab do dep)