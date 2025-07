O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira (8) que as bets paguem mais impostos no país. Para ele, as casas de apostas virtuais (bets) devem pagar taxas mais elevadas, a exemplo do que ocorre com os cigarros e as bebidas alcoólicas.

“O governo anterior tratou as bets como se fosse a Santa Casa de Misericórdia, sem cobrar um centavo de impostos das bets durante quatro anos”, disse ele, em entrevista. “Os caras estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego, mandando para fora o dinheiro arrecadado aqui, e que vantagem a gente leva?”, questionou o ministro.

(…)

Grifo meu: veja só…o FLU, que ganhou R$ 320 milhões na Copa do Mundo, tá buscando um jeitinho de reduzir o imposto que está sendo obrigado a recolher nos EUA (30% do que recebeu)..Tem que pagar aos cofres do tesouro estadunidense, sim….Como têm que pagar no Brasil os cubes de futebol, as bets, os bancos e os bilionários.



J R Braña B.