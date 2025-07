Há um só time brasileiro na foto deste campeonato mundial de clubes.

O Fluminense.

Que perdeu hoje para o Chelsea (de R$ 5 Bi), que é um time comum dentro de campo…

Nada de extraordinário.

João Pedro, do FLU, R$ 400 milhões(comprado no meio da competição) fez a diferença com dois gols.

Um craque nascido em Xerém que tomou conta do jogo.

Dois gols de erros do FLU, registre-se.

Aliás, João Pedro na Seleção ontem.

Fizemos o que nenhum brasileiro fez.

Somos o melhor do Brasil e um dos quatro melhores do mundo.

É isso que importa.

Agora, se concentrar, e buscar o brasileirinho.

O primeiro gol, o Fábio falhou num chute de fora da área..

Mas é do futebol…

Vamos pra frente.

A torcida está de parabéns…

Pôs 35 mil malucos (da cabeça) no maior estádio dos Estados Unidos dos 77 mil presentes…

Não é para qualquer um.

Fluminense é diferente de tudo…

Por isso é o clube de futebol mais importante do Brasil.

J R Braña B.