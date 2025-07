Ifac

O campus Tarauacá, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para curso gratuito de inglês (nível iniciante – A1). As inscrições seguem até o dia 27 de julho.

Inscrição para servidores e estudantes do Ifac

Inscrição para comunidade externa

Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para duas turmas: segunda-feira (15h às 18h) e quarta-feira (18h às 21h). As aulas serão divididas em dois momentos: 3 horas semanais em formato presencial e 2 horas semanais em formato online.

De acordo com edital, para se inscrever é necessário ter, no mínimo, o ensino fundamental II, ainda que incompleto, e idade mínima de 14 anos completos. No momento da inscrição, o candidato deverá também anexar uma cópia do documento de identidade, CPF, além do histórico escolar ou documento que comprovante seu nível de escolaridade.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio, que acontecerá no dia 31 de julho. O sorteio das vagas será feito pelo site sorteador.com.br, e será gravado e disponibilizado para conferência da comunidade.

Dúvidas e demais informações podem ser conferidas na página do edital ou ser encaminhada para o email: cta.nuceli@ifac.edu.br.