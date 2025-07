MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou do Encontro Nacional dos Observatórios da Mulher, realizado no Senado Federal, em Brasília. A instituição foi representada pela procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora-geral do Observatório de Violência de Gênero (OBSGênero), e pela coordenadora administrativa Otília Amorim.

O evento foi promovido a partir de uma demanda da presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, que, em novembro de 2023, destacou a necessidade de integrar e articular observatórios dedicados ao enfrentamento das violações de direitos das mulheres e à promoção da equidade de gênero em todo o país.

Durante o encontro, o MPAC teve a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pelo OBSGênero no Acre e reforçar seu compromisso com uma atuação articulada em rede. A participação no evento também possibilitou o intercâmbio de experiências, o fortalecimento de parcerias institucionais e a busca por estratégias para aprimorar as ações ministeriais na área.

O encontro reuniu também representantes dos três Poderes da União, além de integrantes de governos estaduais e municipais, instituições públicas, universidades, centros de pesquisa e grupos de estudo. A programação incluiu uma audiência pública sobre a criação da Rede Nacional dos Observatórios da Mulher, além da apresentação de dados consolidados de 54 observatórios, com a descrição das características e dos produtos feitos por cada um deles.