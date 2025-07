O senador Sérgio Petecão, PSD, celebrou nesta segunda-feira, 7, a assinatura de um memorando de entendimento entre Brasil e China que prevê a construção de uma ferrovia ligando o oceano Atlântico ao Pacífico, passando por estados como Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, até o porto de Chancay, no Peru.

O acordo foi firmado entre a empresa pública Infra S.A., do Ministério dos Transportes, e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico China Railway.

A assinatura aconteceu de forma virtual, com presença de autoridades brasileiras e representantes da embaixada chinesa.

Empolgado, Petecão destacou o impacto estratégico do projeto para o Acre, que pode se tornar rota de exportação para a Ásia.

— A estrada que liga ao Peru vai sair, e mais: vai ter ferrovia, sim. Vamos aproveitar a BR-317, que já está pronta, e do lado peruano também. Com essa parceria com os chineses, vamos ter uma ferrovia andando junto com a estrada, o que ajuda a driblar até os embargos ambientais que sempre atrapalharam. Isso é um sonho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo – disse.

O governo do Peru estima que a nova rota reduzirá o tempo de transporte entre os continentes de 40 para 28 dias, o que poderá baratear custos e impulsionar o agronegócio brasileiro.

Petecão também agradeceu ao governo federal e à ministra do Planejamento, Simone Tebet, por apoiarem a iniciativa.

-A ministra é minha amiga, colega de Senado, e falou exatamente o que a gente queria ouvir. A integração vai acontecer, e o Acre vai ser protagonista nessa mudança – concluiu o senador.

Grifo meu: a Ferrovia interoceânica é uma causa que deve nos unir…mas há setores políticos atrasados no Brasil (a extrema-direita) que vão tentar impedir esse sonho…para favorecer os interesses dos Estados Unidos de Donaldo….Leia o Luis Nassif aqui sobre esse tema.

Grifo meu 2: se essa ferrovia sair será o grande feito e legado da nossa geração do Acre…a geração dos 40, 50, 60 e 70 anos….e o grande feito de Lula, que deve acontecer com ele já fora da presidência, mesmo que se reeleja em 2026., porque o tempo de construção seria de 8 a 10 anos.

(oea com info do gab do senador)