Por Dayana Soares/ANA

Estudantes podem amplificar os estudos com videoaulas gratuitas durante as férias

As férias escolares chegaram, mas os estudantes da rede estadual do Acre, que desejam manter o ritmo dos estudos ou reforçar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podem contar com as videoaulas do Programa Pré-Enem Legal e da Educação Híbrida.

Os conteúdos têm o objetivo de apoiar a recomposição do aprendizado e fortalecer o estudo, com foco tanto nas competências básicas quanto na preparação específica para o Enem. As aulas estão disponíveis gratuitamente na plataforma Cermeac, pelo site midiaseeac.com.br, e são transmitidas diariamente pelo canal Amazon Sat, nos seguintes horários:

Manhã: 9h às 12h

Noite: 19h às 22h

“Sabemos que o período letivo está em recesso, mas o acesso contínuo aos conteúdos pode fazer toda a diferença, principalmente para quem precisa reforçar os estudos ou está se preparando para o Enem. As aulas são produzidas com muito cuidado e qualidade, por professores da nossa própria rede”, destaca o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

A programação inclui disciplinas de várias áreas do conhecimento e é voltada tanto para alunos do ensino médio quanto para aqueles que já concluíram os estudos e querem revisar os conteúdos.